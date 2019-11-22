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Мединский признался, что вообще не смотрит телевизор

Глава Минкультуры не смотрит и телеканал "Культура" из-за отсутствия времени
Министр культуры РФ Владимир Мединский Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский принципиально не смотрит телевизор. Об этом он сказал в пятницу в эфире телеканала РБК.

"Я совсем не смотрю телевизор, совсем. Я могу иногда посмотреть в интернете, в пресс-обзоре, какие-то нарезки, которые касаются моей проблематики, Министерства культуры, например, если критический репортаж, касающийся какой-то стройки, музея, или выставки <...> То есть, я в теме", - сказал он.

Министр считает, что у каждого зрителя есть свой выбор: "Кнопочка красная, вы можете ей воспользоваться".

Мединский также признался, что не смотрит и телеканал "Культура", но только из-за отсутствия времени.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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