В Приднестровье масштабно отметят 75-летие Победы

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Приднестровья планируют масштабно отметить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Об этом лидер непризнанной республики Вадим Красносельский рассказал в интервью телеканалу ТСВ в пятницу.

"75 лет - важная дата. Мы готовимся к ней <...> Хотим отметить ее более масштабно, с большим количеством техники военных лет", - сказал Красносельский.

Он отметил, что в следующем году запланирован выпуск учебных пособий и книг, которые будут посвящены героям Великой Отечественной войны. Готовится реконструкция сражения, памятные акции, шествие Бессмертного полка, будут организованы полевые кухни и встречи с ветеранами, для которых, по словам Красносельского, подготовлены ценные подарки.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 40 тыс. приднестровцев, свыше 18 тыс. из них погибли в боях. Всего за годы фашистской оккупации здесь были убиты или замучены около 50 тыс. мирных жителей.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта, молдавские власти утратили контроль над левобережными районами. Мир в регионе поддерживают миротворческие силы РФ.