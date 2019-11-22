{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приднестровье масштабно отметят 75-летие Победы

В 2020 году запланирован выпуск учебных пособий и книг, которые будут посвящены героям Великой Отечественной войны, рассказал лидер непризнанной республики Вадим Красносельский

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Приднестровья планируют масштабно отметить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Об этом лидер непризнанной республики Вадим Красносельский рассказал в интервью телеканалу ТСВ в пятницу.

"75 лет - важная дата. Мы готовимся к ней <...> Хотим отметить ее более масштабно, с большим количеством техники военных лет", - сказал Красносельский.

Он отметил, что в следующем году запланирован выпуск учебных пособий и книг, которые будут посвящены героям Великой Отечественной войны. Готовится реконструкция сражения, памятные акции, шествие Бессмертного полка, будут организованы полевые кухни и встречи с ветеранами, для которых, по словам Красносельского, подготовлены ценные подарки.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 40 тыс. приднестровцев, свыше 18 тыс. из них погибли в боях. Всего за годы фашистской оккупации здесь были убиты или замучены около 50 тыс. мирных жителей.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта, молдавские власти утратили контроль над левобережными районами. Мир в регионе поддерживают миротворческие силы РФ.

Теги
РоссияМолдавия
Реклама на ТАСС
Участники форума "Проектория" обсудят проблемы экологии, культуры и здоровья
Форум соберет педагогов - победителей всероссийского конкурса лучших профориентационных практик и их команды из 80 регионов страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС