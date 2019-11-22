Участники форума "Проектория" обсудят проблемы экологии, культуры и здоровья

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Всероссийский форум "Проектория", направленный на профориентацию школьников, пройдет в Ярославле с 23 по 26 ноября, в нем примут участие более 500 школьников, 120 педагогов и 50 компаний и вузов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, главными тематическими направлениями площадки в этом году станут экология, культура, производственная революция, здоровье, среда обитания и безопасность.

"Форум "Проектория" - живая книга, путеводитель для юных поколений, где каждая профессиональная дорога имеет четкие смысловые контуры для ребят. Вместе с тем это площадка откровенного диалога. Здесь на сложные для молодости вопросы даются простые и понятные ответы, основанные на опыте и практике", - сообщила ТАСС министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Проектория" соберет педагогов - победителей всероссийского конкурса лучших профориентационных практик и их команды из 80 регионов страны. Команды состоят из учеников 8-11 классов, имеющих достижения в инженерно-технических и естественно-научных областях. Программа форума будет построена вокруг шести тематических направлений: "Экология", "Культурный код", "Производственная революция", "Здоровье", "Среда обитания" и "Безопасность".

Министр отметила, что интерес к такому формату проявляют все больше крупнейших российских компаний и вузов. "Ранняя профориентация - хорошая опора для учащихся в выборе дальнейшего пути и в учебе, и в работе. Такие возможности должны быть у ребенка, поэтому профориентационным механизмам уделяется столь пристальное внимание в национальном проекте "Образование", - добавила она.

Торжественная церемонии открытия форума состоится 23 ноября, в ней примут участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, руководители Министерства просвещения РФ. Форум также посетит вице-премьер России Татьяна Голикова. В течение четырех дней школьники и педагоги будут работать с кейсами ведущих российских компаний. Авторы лучших решений смогут претендовать на трудоустройство в компаниях и зачисление в вузы.