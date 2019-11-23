Папа Римский Франциск пожелал мира и процветания народу Китая, Гонконга и Тайваня

БАНГКОК, 23 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск направил приветственные телеграммы руководителю КНР, а также главам двух административных единиц - Гонконга и Тайваня. Соответствующие послания были распространены в субботу службой печати Святого престола в момент пролета папского самолета над их территориями. Понтифик следует из Тайбэя в Токио, где продолжит свою апостольскую поездку.

"Его превосходительству председателю КНР Си Цзиньпину. Я сердечно приветствую ваше превосходительство, пролетая в небе над Китаем по пути в Японию. Заверяю вас, что молюсь за ваши нацию и народ, желая благословенного мира и радости", - говорится в тексте телеграммы, направленной в Пекин.

В послании на имя главы администрации Гонконга Кэрри Лам понтифик также пожелал "божьего благословения". "Молюсь о том, чтобы всевышний дал благополучия и мира вашим гражданам", - указывается в послании.

Телеграмма на имя главы администрации Тайваня Цай Инвэнь содержит стандартный текст послания. "Приветствую ваших граждан и молюсь за весь народ Тайваня, дай им бог мира", - говорится в нем.

Практика приветственных телеграмм - традиционная для папских перелетов. Так, по дороге в Таиланд послания, помимо президента Италии, получили главы ряда стран европейского континента, а также лидеры мусульманских государств, включая Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан. Однако в данном случае внимание журналистов привлекло присутствие Гонконга, являющегося специальным административным районом КНР, в момент внутренней социальной и политической напряженности. До сих пор Папа Франциск не комментировал ситуацию в Гонконге.

С Тайванем Святой престол поддерживает дипломатические отношения, представители острова бывают в Ватикане. Однако, как полагают наблюдатели, Папа не совершает поездку туда, несмотря на имеющееся приглашение от властей, чтобы не осложнять отношения с Китаем.