Станция "Волоколамская" на МЦД-2 откроется для пассажиров 23 ноября

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" завершило работы по вводу новой остановки "Волоколамская" на маршруте второго Московского центрального диаметра (МЦД) "Курско-Рижский". Станция заработает для пассажиров в субботу с 14:00, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Станция "Волоколамская" будет открыта с 14:00 23 ноября. "Волоколамская" будет иметь пересадку на [станцию] метро "Волоколамская" Арбатско-Покровской линии. Расстояние между станциями можно будет преодолеть за две минуты", - сказал собеседник агентства.

Пассажиропоток станции МЦД-2 составит 13 тыс. пассажиров в сутки, а к 2023 году - более 23 тыс. пассажиров.

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Движение по первым двум МЦД открылось в четверг.

Идея запуска МЦД объявили в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК