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Папа Римский Франциск прибыл в Японию

Главным событием его визита станет посещение городов Нагасаки и Хиросимы

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск покинул Бангкок, откуда 20 ноября начал свою апостольскую поездку по странам Азии, и прибыл в Японию. Самолет "Тайских авиалиний" с понтификом, делегацией из Ватикана и сопровождающими журналистами на борту приземлился в субботу после шестичасового перелета в японской столице, передает корреспондент ТАСС.

Главным событием визита Франциска в Японию станет посещение им городов Нагасаки и Хиросимы. В следующем году будет отмечаться трагическая дата - 75-летие их атомных бомбардировок. Как ранее сообщала служба печати Святого престола, глава Римско-католической церкви выступит с посланием о разоружении. Кроме того, в Токио у понтифика запланирована встреча с пострадавшими в "тройном бедствии" - мощном землетрясении, вызвавшем цунами и аварию на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года. Визит Папы Римского в Японию продлится до 26 ноября.

Католики составляют в Японии менее 0,5% населения. Большинство из почти 127-миллионного населения заявляют, что исповедуют синтоизм (традиционная религия в Японии, основанная на анимистических верованиях) и буддизм. Христианство в Японию принес в середине XVI века первый католический миссионер святой Франциск Ксаверий, один из основателей ордена иезуитов, к которому относится и нынешний понтифик. Уже к концу XVI столетия быстро разраставшаяся христианская община подверглась уничтожению. Казненные в 1597 году 26 мучеников были канонизированы в 1862 году. Период преследований привел к возникновению подпольной общины христиан "какурэ-кириситан", которая сохранилась главным образом в окрестностях Нагасаки.

Прямые контакты Святого престола с Японией установились лишь к ХХ веку, а дипломатические отношения - после Второй мировой войны. Папа Римский Иоанн Павел II побывал в Японии с визитом в 1981 году.

Теги
Франциск (Папа Римский)Япония
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