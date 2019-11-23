Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория" открылся в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория" открылся во вторник в Ярославле, в этом году он собрал более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов.

"Я надеюсь, что форум "Проектория" поможет вам лучше определиться с выбором будущей профессии и сферы научных интересов. Перед вами сегодня открыты все пути. Наша страна выходит на лидирующие позиции в экономике, сфере цифровых технологий и производства, поэтому безусловно нуждается в молодых профессиональных кадрах", - сказала на открытии форума губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Площадка "Проектории" в этом году разделена по шести направлениям - экология, культура, производственная революция, здоровье, среда обитания и безопасность. В течение четырех дней школьники и педагоги будут работать с кейсами ведущих российских компаний. Авторы лучших решений смогут претендовать на трудоустройство в компаниях и зачисление в вузы.

На форум приехали педагоги - победители Всероссийского конкурса лучших профориентационных практик и их команды из 80 регионов страны. Команды сформированы из учеников 8-11 классов, имеющих достижения в инженерно-технических и естественно-научных областях. В этом году впервые делегатами форума станут и родители.

На "Проектории" пройдут TED-лекции глав крупнейших российских корпораций, ректоров вузов, известных общественных деятелей. Перед старшеклассниками выступят российский писатель и ведущий Сергей Минаев, космонавт Сергей Крикалев, историк архитектуры Айрат Багаутдинов, гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и другие эксперты.

Всероссийский форум "Проектория" традиционно проводится в Ярославле. Ранее он назывался "Будущие интеллектуальные лидеры России". Мероприятие собирает одаренных детей и подростков со всей страны, оно проводится под патронажем президента России. В этом году форум проходит с 23 по 26 ноября.