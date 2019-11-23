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Школьники на форуме "Проектория" в Ярославле протестируют тренажер для выбора профессии

Пока в тренажере представлено 120 профессий, но в ближайшее время планируется увеличить их число до 400

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Новый формат выбора профессий протестируют школьники в ходе открывшегося в Ярославле Всероссийского форума "Проектория". В течение нескольких дней они с помощью тренажера "Примерочная профессий" смогут узнать, какая профессия им больше подходит, сказал на открытии форума в субботу губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"В предстоящие несколько дней на форуме будет опробован принципиально новый образовательный формат "Примерочная профессий". Почти как в реальной жизни. Вы сможете выбирать не абстрактную профессию, а свою роль в решении того или иного вызова, стоящего перед страной. Когда вы получите образование, я хотел бы пригласить вас на работу в наш регион", - сказал Миронов.

"Примерочная профессий" - новый игровой формат для помощи школьникам в выборе призвания. Он разработан Министерством просвещения РФ и учитывает навыки и пожелания школьника, школьные предметы, цели, желаемые условия будущей работы и подборку профессий, которые подходят под описание. Про каждую профессию можно узнать больше, просто кликнув на нее. Менять набор навыков и пожеланий к профессии мечты можно неоднократно.

Как добавила на открытии форума замминистра просвещения РФ Ирина Потехина, пока в тренажере представлено 120 профессий. "Но, когда вы отвечаете на целый ряд вопросов, которые до этого просто не приходили вам в голову, все эти профессию выстраиваются в рейтинг - от самой для вас подходящей до той, которая вам, наверное, совсем не подходит. В самое ближайшее время таких профессий там будет 400, и выбор будет еще более точным", - сказала Потехина.

Всероссийский форум "Проектория" проводится в Ярославле с 2013 года. Мероприятие собирает одаренных детей и подростков со всей страны, оно проходит под патронажем президента России. В этом году форум проходит с 23 по 26 ноября, он собрал более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов.

Теги
РоссияЯрославская область
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