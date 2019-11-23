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Подготовка к 75-летию Победы

Узбекистан примет программу по подготовке и празднованию 75-летия Победы

Ожидается, что одним из центральных праздничных мероприятий станет открытие парка Победы в Ташкенте, в котором будет выставлена военная техника тех лет

ТАШКЕНТ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Узбекистана примут специальную программу по подготовке и широкому празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал в субботу ТАСС председатель комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Узбекистана Рустамбек Курбанов.

"Перед нами стоит ответственнейшая задача - достойно отметить 75-летие Победы над фашизмом, в Узбекистане для этого будет принята специальная программа по подготовке и празднованию этой великой даты", - сказал Курбанов на полях страновой конференции организаций российских соотечественников в Узбекистане.

Ожидается, что одним из центральных праздничных мероприятий программы станет открытие парка Победы в Ташкенте, в котором будут настоящие окопы и блиндажи, выставлена военная техника тех лет. В парке будет установлен мемориал "Ода стойкости", посвященный узбекистанке Зульфие Зокировой, потерявшей на войне пятерых своих сыновей.

"Этот парк должен отражать вклад нашего народа в Победу, увековечить героизм наших отцов и дедов. Здесь должна быть представлена информация о Второй мировой войне, сражениях, в которых участвовали наши соотечественники", - сказал президент Шавкат Мирзиёев, посетив площадку, на которой возводится экспозиция.

Теги
УзбекистанПодготовка к 75-летию Победы
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