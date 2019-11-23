В Татарстане собрали наибольшее число фото и писем фронтовиков для главного храма ВС РФ

ТАСС, 23 ноября. Жители Татарстана собрали более 24 тыс. фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны в рамках проекта "Дорога памяти", который предполагает создание мультимедийной галереи в главном храме Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"При активном участии всех министерств и ведомств региона в 2019 году удалось собрать более 24 тыс. фотографий и фронтовых писем участников войны, что является лучшим показателем среди всех регионов России", - цитирует пресс-служба военного комиссара региона Сергея Погодина.

Как отметили в пресс-службе, в галерею "Дорога Памяти" передана информация на 684 тыс. участников Великой Отечественной войны - уроженцев и жителей Татарстана

Проект "Дорога памяти", который реализует Минобороны РФ, - это общедоступная единая база данных об участниках Великой Отечественной войны. Материалы, которые собирают во всех регионах РФ, станут частью крупнейшего памятника с именами, портретами и письмами участников Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", где строится главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти - мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, сражавшихся за Родину.