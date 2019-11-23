Кабмин одобрил распределение субсидий шести регионам на новые места в школах и детсадах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перераспределение субсидий на создание новых мест в школах в таких регионах, как Новосибирская, Ленинградская, Омская, Ярославская области, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также в детских садах Ярославской области. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина по итогам заседания правительства, которое прошло 21 ноября.

"В части мероприятий по созданию новых мест в школах объем субсидии увеличивается в 2019 году бюджетам трех субъектов Российской Федерации (Новосибирской области, Чувашской Республике, Ямало-Ненецкому автономному округу) с соответствующим сокращением им объема субсидии в 2020 году, а также объем субсидии уменьшается в 2019 году бюджетам трех субъектов Российской Федерации (Ленинградской области, Омской области, Ярославской области) с увеличением им в 2020 году на соответствующие суммы", - говорится в тексте решений кабмина.

Сообщается, что суммарный объем субсидий на 2019 год увеличится на 132,5 млн рублей, а на 2020 год - уменьшится на 132,5 млн рублей.

В правительстве добавили, что предлагается уменьшить в 2019 году на 132,5 млн рублей и увеличить в 2020 году на такую же сумму объем субсидий, выделяемых на создание дополнительных мест в детских садах Ярославской области.