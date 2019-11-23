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Фургал надеется на урегулирование ситуации с обысками в правительстве края и в ГК "Торэкс"

На заводе ГК "Торэкс" 17 ноября прошли обыски, позднее правоохранители изъяли имеющие отношение к компании документы в правительстве региона

ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассчитывает, что ситуации с обысками в компании "Торэкс" и в правительстве края дадут правовую оценку и "все придет в норму". Об этом он сообщил в видеокомментарии на своей странице в Instagram.

"Я думаю, что будет дана правильная, в том числе и правовая оценка действиям, все придет в норму, и мы поставим точки над "и", - сказал он.

Глава региона не упомянул в своем ответе название "Торэкс", однако в пресс-службе губернатора подтвердили, что Фургал отвечал на вопрос об обысках в этой компании и в правительстве.

17 ноября на заводе ГК "Торэкс" прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов работали также в компаниях - партнерах группы. Днем позднее правоохранители изъяли имеющие отношение к ГК "Торэкс" документы в правительстве Хабаровского края.

19 ноября по подозрению в убийстве предпринимателя в 2004 году и в покушении на убийство был задержан и арестован владелец 25% акций управляющей компании группы "Торэкс", бывший депутат Законодательной думы Хабаровского края Николай Мистрюков. Позднее суд арестовал еще троих фигурантов этого дела.

По данным системы СПАРК, еще 25% в ООО "Торэкс" (управляющая компания группы) принадлежит супруге Фургала Ларисе Стародубовой.

Теги
РоссияХабаровский край
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