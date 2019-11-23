Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии сериала "Ивановы-Ивановы"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Владельцы 257 сайтов уже изъяли из доступа пиратские копии сериала "Ивановы-Ивановы". Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

"После соответствующих уведомлений владельцы 257 сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, ожидается удаление еще с двух интернет-страниц", - говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что операторами связи ограничивается доступ к 35 сайтам на территории России, не прекратившим доступ к пиратскому контенту.

"Ивановы-Ивановы" - российский комедийный телесериал, повествующий об истории двух семей, связанных между собой волей случая. Режиссерами сериала выступили Антон Федотов, Федор Стуков и другие. Главные роли сыграли Алексей Лукин, Семён Трескунов, Сергей Бурунов, Александра Флоринская, Михаил Трухин, Анна Уколова, Юрий Ицков и другие. Премьера состоялась 16 октября 2017 года на телеканале СТС.