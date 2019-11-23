Эксперты из 25 стран принимают участие в IV ЭКСПО отдыха и туризма на острове Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 23 ноября. /ТАСС/. Четвертая международная выставка отдыха и туризма открылась в пятницу в городе Хайкоу - административном центре южной китайской провинции Хайнань. Как говорится на сайте мероприятия, ЭКСПО станет уникальной площадкой для обмена мнением экспертов туристической отрасли из более чем 25 стран и регионов мира.

Мероприятие проходит в Международном выставочном комплексе в Хайкоу. Площадь экспозиции достигает порядка 30 тыс. кв. м. Помимо иностранных гостей в этом смотре участвуют более 30 китайских турагентств.

По словам организаторов, на выставке собраны лучшие достижения индустрии в области медицинского, спортивного, развлекательного, образовательного и многих других направлений туризма. Отмечается, что ЭКСПО будет содействовать установлению международных связей между представителями отрасли, а также продвижению Хайнаня как центра туризма и потребления мирового класса.

ЭКСПО организовано при поддержке управления культуры и туризма провинции Хайнань. Выставка продлится до 24 ноября и станет одним из ярких событий XX международного хайнаньского карнавала, который проходит на острове с 22 ноября по 31 декабря.

Карнавал включает в себя серию культурных и музыкальных фестивалей, концертов, спортивных соревнований и выставок. Они пройдут в шести городах провинции. Завершится праздничная феерия в новогоднюю ночь большим концертом.