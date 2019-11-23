В Тунисе начался педагогический форум для русистов Северной Африки

ТУНИС, 23 ноября. /ТАСС/. Двухдневный педагогический форум для русистов стран Северной Африки начал работу в городе Хамаммет (Тунис) в субботу в рамках международной конференции "Русский язык в современном мире: особенности межконтинентального языкового пространства".

Для участия в семинарах и мастер классах на одной площадке собраны свыше 50 руководителей и преподавателей центров изучения русского языка и культуры из Туниса, Алжира, Египта, Марокко и других стран Африки, работающих по общеобразовательным программам на русском языке. Для участия в конференции приглашены также организаторы билингвального образования, а также родители детей би- и полилингвов, проживающих в странах Северной Африки.

Основной задачей форума является обучение педагогов-русистов из Северной Африки современным формам и методам преподавания русского языка как иностранного, русского языка и литературы, и иных предметов на русском языке за рубежом.

Организатором мероприятия выступила Национальная родительская ассоциация по заданию Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) при поддержке Российского центра науки и культуры в Тунисе и тунисской культурной ассоциации "Русское наследие".