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Кадыров готов построить мечеть в Ницце, если под нее выделят земельный участок

Глава региона отметил, что переговоров с властями французского города не было

ТАСС, 23 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров готов рассмотреть возможность строительства мечети в Ницце (Франция), если власти дадут на это разрешение и выделят земельный участок.

"Мечети везде должны быть. Нет, [переговоров с властями французского города не было], но я обещал построить, если будет выделен участок и выдано разрешение", - сказал он в субботу ТАСС.

Информацию о намерении построить мечеть в Ницце Кадыров ранее подтвердил в интервью дагестанскому журналисту и политологу Руслану Курбанову.

На средства общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова в 2014 году была построена и открыта мечеть в иерусалимском пригороде Абу-Гош. Фонд также занимается восстановлением мечетей в Сирии. В частности, была реконструирована поврежденная в ходе военных действий мечеть Халида ибн аль-Валида XIX века в городе Хомсе. Фонд ведет восстановление средневековой мечети в Алеппо, основанной при династии Омейядов в 715 году.

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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