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Жителям Ярового, где ввели режим ЧС из-за проблем на ТЭЦ, сделают перерасчет тарифов

Температура в квартирах и социальных объектах города последние несколько суток составляет менее 18 градусов тепла

ЯРОВОЕ /Алтайский край/, 23 ноября. /ТАСС/. Перерасчет тарифов за отопление проведут в городе Яровое с 17-тысячным населением, где 22 ноября ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением. Об этом сообщил в субботу на встрече с жителями города министр промышленности и энергетики края Александр Климин.

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"Перерасчет будет сделан точно по услуге теплоснабжения и горячего водоснабжения совместно с МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс" и администрацией Ярового. В первую очередь, решим этот вопрос", - сказал Климин.

По словам главы города Яровое Виталия Самобочего, в городе 118 многоквартирных и более 1,2 тыс. частных домов, больница, медсанчасть, общежитие колледжа, где проживают 50 человек, а также санаторий и профилакторий. Он отметил, что ни одна школа и ни один детсад в городе не были закрыты на время сбоев в теплоснабжении, однако, проблемы есть и в детских учреждениях.

"Детсады и школы мониторим сами. В школах 17-21 градус тепла, в садах есть помещения, где уже 14 градусов тепла. В эти помещения детей не пускают, переводят в более теплые и ставят обогреватели", - пояснил Самобочий.

Ситуация в санатории и детдоме

Яровое в Алтайском крае считается курортной зоной за счет того, что здесь расположены соленые озера с целебными грязями. В краевом лечебно-реабилитационном центре Яровое круглогодично проходят лечение 100-150 человек. Как рассказала во время посещения оперативной группой правительства края главный врач центра Галина Васильева, пациенты недовольны ситуацией с отоплением и некоторые отказываются от процедур из-за холода в помещениях. К примеру, в зале, где нужно принимать лечебные ванны, градусник на стене показывает только 18 градусов при норме 21-23.

Слабая подача тепла в сеть стала проблемой и для детского дома Ярового. "У нас в центре 29 детей, сегодня жалоб от них не было. Дня два назад было холодно, были жалобы. Воспитатели связали шерстяные носки для детей, и детей учат вязать - это им пригодится", - рассказала руководитель детского дома Ирина Роут.

СУ СК РФ по Алтайскому краю в четверг начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в Яровом: в городе с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды. Как ранее сообщили ТАСС в правительстве региона, температура в квартирах и соцобъектах Ярового последние несколько суток составляет менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам, на ТЭЦ работает только один котел из трех. Сегодня в городе минус 15 градусов.

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РоссияАлтайский край
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