Аксенов сообщил, что в Крыму готовы к запуску паромов в Турцию

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Запуск паромного сообщения между портами Крымского полуострова и Турции требует политического решения на высшем уровне, для его начала в Крыму все готово, сообщил ТАСС в субботу глава республики Сергей Аксенов.

"Это политический вопрос (запуск парома - прим. ТАСС). Там должно быть решение нашего президента, турецкой стороны... У нас все готово для запуска процесса", - сказал Аксенов в кулуарах съезда "Единой России" в Москве.

В пятницу на заседании комитета Госсовета Крыма по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова сообщила о запуске первого парома Зонгулдак - Керчь. Позже министр транспорта региона Сергей Карпов сообщил ТАСС, что порты и инфраструктура Крыма готовы к возобновлению паромного сообщения с Турцией и другими странами, однако фактически оно пока не началось.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове.

В октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.