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СКФУ займется совместными с турецкой компанией научными исследованиями

Соглашение предполагает, в частности, организацию практик и стажировок учащихся вуза на базе турецкой организации

СТАВРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет займется научными исследованиями совместно с турецкой туристической компанией Kilit Clobal. Соответствующее соглашение подписали врио ректора вуза Дмитрий Беспалов и исполнительный директор компании Сариджаер Тевфик, сообщили агентству в субботу в пресс-службе университета.

"Соглашение предполагает организацию практик и стажировок обучающихся вуза на базе турецкой организации, создание базовой кафедры, совместные мероприятия и научные исследования", - сообщили в пресс-службе.

По словам Беспалова, в планах вуза - развитие плодотворных отношений с турецким партнером, "выполнение междисциплинарных проектов в области туризма и гостеприимства, академическая мобильность преподавателей через прохождение стажировок на базе компании".

Отмечается, что на сезон 2020 года Kilit Global планирует пригласить студентов из России, в том числе значительную часть из СКФУ. "Теперь холдинг ждет будущих специалистов не только в сфере туризма и географии, но и экономистов, управленцев, психологов и даже педагогов", - добавили в пресс-службе.

Теги
ТурцияРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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