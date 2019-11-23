Курские власти требуют от концессионера активнее ремонтировать теплосети

КУРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Курской области, где из-за очередной аварии остаются без отопления около 20 тыс. человек, настаивают на том, чтобы концессионер - компания "Квадра" увеличил объем ремонта тепловых сетей. Об этом в субботу сообщил журналистами губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, в сентябре закончился договор аренды городских тепловых сетей компанией "Квадра", но она вновь намерена вновь заключить концессионное соглашение с администрацией Курска. При этом с начала отопительного сезона в Курске произошло 18 аварий на теплосетях, хотя за весь прошлый сезон их было девять.

"Мы будем требовать кратного увеличения объема ремонтных работ, потому что сейчас ремонтируем теплосетей меньше, чем они выходят из строя, и действующий договор аренды [с ПАО "Квадра"] именно так был зафиксирован", - сказал Старовойт.

Он уточнил, что власти региона рассматривают возможность привлечения также других компаний в качестве партнера по концессии. "Если будет конкуренция, то и уровень услуг от таких компаний будет выше", - добавил глава региона.

В пятницу вечером в Курске из-за повреждения тепломагистрали в 7-градусный мороз без отопления остались порядка 20 тыс. человек (в том числе около 5 тыс. детей), проживающих в 159 многоквартирных домах. Авария стала второй за сутки. Вышедший из строя участок теплотрассы был уложен более 25 лет назад.

В настоящее время аварийные бригады на улице Студенческой укладывают новую часть трубопровода, чтобы до конца дня завершить восстановительные работы и начать заполнение системы теплоснабжения.