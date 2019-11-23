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Васильев: для восстановления школы в горном районе Дагестана внесут нормативные изменения

По словам главы региона, точные сроки восстановления учреждения, где в 2017 году произошел пожар, пока назвать сложно

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Нормативные изменения необходимы для восстановления школы, которая сгорела в 2017 году в Ботлихском районе Дагестана. При выделенном финансировании власти не могут начать новое строительство, сообщил журналистам в субботу глава Дагестана Владимир Васильев.

"Первое - очень сложно строить в горах, дорого. Второе - по нормативу там нужен гектар [земли], но это горы, там нет гектара. Но мы все равно решим вопрос.... Президент поддерживает - будем вносить изменения в нормативы, нужно как-то решать этот вопрос", - сказал он.

По словам Васильева, точные сроки восстановления учреждения пока назвать сложно. "Школа сгорела в 2017 году, выделены деньги, но ученики учатся в производственных помещениях по пошиву бурок уже столько времени. Пошла информация, что дети теряют зрение, не обеспечены [условиями для обучения], это упущение", - отметил глава республики.

Ранее в республиканском Минстрое сообщали, что проект строительства школы прошел госэкспертизу и получил положительное заключение, стоимость объекта составила 286,5 млн рублей.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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