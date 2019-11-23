{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В двух департаментах на юго-востоке Франции из-за непогоды ввели красный уровень тревоги

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал жителей проявлять осторожность

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Максимальный - красный - уровень погодной опасности объявлен в субботу вечером в департаментах Приморские Альпы и Вар на юго-востоке Франции из-за проливных дождей, ставших причиной сильного наводнения. Об этом в своем Twitter сообщила национальная метеорологическая служба Météo-France.

В свою очередь глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал жителей этих департаментов проявлять осторожность и следить за рекомендациями властей. "Все государственные службы мобилизованы для защиты сограждан", - написал он в своем Twitter.

Дожди на юго-востоке Франции начались 22 ноября вечером и продолжались в течение всей ночи. В связи с непогодой в субботу утром национальная метеорологическая служба Météo-France объявила в пятницу предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги в 11 южных и юго-восточных департаментах Франции.

По прогнозам синоптиков, в выходные в юго-восточных регионах выпадет двухмесячная норма осадков. Многие улицы, первые этажи жилых домов в департаментах, затронутых непогодой, оказались затопленными. Спасатели в течение дня провели десятки операций по эвакуации местных жителей в безопасные места. Согласно информации префектуры Вара, в результате наводнения 77-летний житель коммуны Сент-Антонен-дю-Вар пропал без вести.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
Курские власти требуют от концессионера активнее ремонтировать теплосети
Ранее за одни сутки в городе произошло две аварии на теплотрассе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС