В двух департаментах на юго-востоке Франции из-за непогоды ввели красный уровень тревоги

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Максимальный - красный - уровень погодной опасности объявлен в субботу вечером в департаментах Приморские Альпы и Вар на юго-востоке Франции из-за проливных дождей, ставших причиной сильного наводнения. Об этом в своем Twitter сообщила национальная метеорологическая служба Météo-France.

В свою очередь глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал жителей этих департаментов проявлять осторожность и следить за рекомендациями властей. "Все государственные службы мобилизованы для защиты сограждан", - написал он в своем Twitter.

Дожди на юго-востоке Франции начались 22 ноября вечером и продолжались в течение всей ночи. В связи с непогодой в субботу утром национальная метеорологическая служба Météo-France объявила в пятницу предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги в 11 южных и юго-восточных департаментах Франции.

По прогнозам синоптиков, в выходные в юго-восточных регионах выпадет двухмесячная норма осадков. Многие улицы, первые этажи жилых домов в департаментах, затронутых непогодой, оказались затопленными. Спасатели в течение дня провели десятки операций по эвакуации местных жителей в безопасные места. Согласно информации префектуры Вара, в результате наводнения 77-летний житель коммуны Сент-Антонен-дю-Вар пропал без вести.