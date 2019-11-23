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На саммит НКО в Ингушетию приехали представители Италии, Франции и Индии

В рамках саммита пройдут, в частности, консультации экспертов, работа в фокус-группах и тренинги

МАГАС, 23 ноября. /ТАСС/. Международный саммит некоммерческих организаций (НКО) "MAGAS 2019" стартовал в субботу в Ингушетии. В нем принимают участие представители НКО из регионов России и 15 стран, сообщила пресс-служба НКО "Институт развития гражданского общества", которая является организатором саммита.

"Около 100 представителей НКО из российских субъектов и 15 стран мира, среди которых Франция, Италия, Индия, Казахстан, Чад, Таджикистан, на Международном саммите НКО "MAGAS 2019". В рамках саммита пройдут: работа в фокус-группах, консультации экспертов, тренинги, досуговые мастер-классы по лезгинке и ремесленному делу, экскурсии. Также более 20 человек презентуют свои проекты, а вместе с тем и обсудят вопросы и подпишут соглашения о дальнейшем сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на открытии саммита участники озвучили предложения о налаживании культурных связей, вопросы о форматах работы с молодежью в республике и успешных презентациях тематических проектов на различных российских форумных площадках.

"Отличительной чертой саммита 2019 года является формат "хозяева-гости: взаимодействие через опыт друг друга". У нас не будет официальных спикеров, экспертов, для нас каждый из участников - уже эксперт в своей области работы НКО, и мы, как принимающая сторона, хотим учиться у вас. "MAGAS 2019" - это площадка, где, в том числе, происходит знакомство с разными культурами и зарождаются межрегиональные и международные контакты", - передает пресс-служба слова замдиректора саммита Адама Мальсагова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Института развития гражданского общества", саммит проводится на средства гранта молодежного форума "Машук". "Проект по проведению международного саммита в этом году выиграл грант на сумму около 1,7 млн рублей", - сказали в пресс-службе, уточнив, что первый аналогичный саммит, который прошел в 2018 году, собрал молодых парламентариев из 13 стран мира.

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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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