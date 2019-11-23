Globo: нефтяные загрязнения обнаружены на пляже в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 ноября. /ТАСС/. Разлив нефти у северо-восточного побережья Бразилии добрался до пляжей штата Рио-де-Жанейро. Об этом в субботу сообщила газета Globo.

Как уточняется, около 300 грамм вещества были обнаружены на пляже города Сан-Жуан-да-Барра на севере штата в пятницу. По результатам анализа находки, специалисты Института морских исследований им. адмирала Паулу Морейры пришли к выводу, что эта нефть имеет схожие характеристики с той, что с начала сентября продолжают встречать на северо-восточном побережье, сообщили в межведомственной группе по оценке и мониторингу ситуации. В субботу к группе военнослужащих ВМС Бразилии, занимающихся поиском и удалением загрязнений, присоединились специалисты Бразильского института по защите окружающей среды (Ibama).

Согласно последним данным Ibama, выбросы нефти на побережье Бразилии затронули 724 пляжа в 120 населенных пунктов. В северо-восточном регионе страны эта проблема затронула почти три четверти городов. По словам директора программ защиты окружающей среды Ibama Оливалди Азеведу, имеющиеся у страны технологии не позволяют обнаруживать нефтяные пятна в открытом море, поэтому приходится ждать, когда нефть выбросит на берег. К ликвидации последствий бедствия привлечены 6,5 тыс. бразильских военных, не считая сотрудников гражданских органов власти и волонтеров, общими усилиями которых с пляжей удалено свыше 4 тыс. т нефти и загрязненного ею песка.

По предварительным данным расследования, источником загрязнения стал разлив нефти, который произошел в открытом море примерно в 500-600 км от атлантического побережья. Попавшая под подозрение властей в связи с возможной причастностью к инциденту греческая компания Delta Tankers, категорически опровергла свою вину в случившемся, предоставив правоохранительным органам соответствующую информацию .

По результатам анализа собранной на пляжах нефти специалисты Petrobras и ученые Федерального университета штата Баия пришли к выводу, что она имеет венесуэльское происхождение. Власти Боливарианской Республики категорически отрицают свою причастность к произошедшему.