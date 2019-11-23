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Энергетики восстановили подачу тепла и горячей воды в дома 20 тыс. жителей Курска

К пуско-наладочным работам привлечены 56 бригад специалистов

КУРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Энергетики завершили ремонтные работы на ветхом участке тепломагистрали, прорыв которого произошел накануне, восстановив подачу горячей воды и тепла в 138 многоквартирных дома в Курске, сообщила в субботу пресс-служба администрации Курской области.

Многоквартирные дома, в которых проживают около 20 тыс. человек, а также семь социально-значимых объектов остались без горячей воды и теплоснабжения в пятницу в 7-градусный мороз в результате аварии, произошедшей на ветхом участке тепломагистрали. Авария стала второй за сутки. Вышедший из строя участок теплотрассы был уложен более 25 лет назад.

"Ремонтные работы завершены. К пуско-наладочным работам привлечены 56 бригад сотрудников управляющих компаний, а также ТСЖ и ЖСК", - сказали в пресс-службе, отметив, что на поступление тепла в квартиры потребуется до четырех часов.

По прогнозам синоптиков, в Курской области вечером в субботу столбик термометра опустился до минус 10 градусов, ночью возможны морозы до 11 градусов.

Как отметил глава региона Роман Старовойт, побывавший на месте проведения ремонтных работ, в сентябре закончился договор аренды городских тепловых сетей компанией "Квадра", но она вновь намерена заключить концессионное соглашение с администрацией Курска. В связи с этим администрация области будет настаивать на увеличении объема ремонта тепловых сетей. В настоящее время также рассматривается возможность привлечения также других компаний в качестве партнера по концессии.

Теги
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская область
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