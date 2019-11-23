МЧС: закон об оправданном риске не освободит от ответственности за неправомерные действия

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Введение понятия "оправданный риск" при спасательных работах не освободит от ответственности руководителей спасательной операции в случае неправомерных и тем более несвоевременных действий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее на интернет-портале проектов правовых актов для общественного обсуждения был опубликован законопроект о внесении изменений в ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". Поправками предлагается закрепить понятие "оправданный риск" и запретить привлекать к ответственности руководителей спасательных подразделений и служб в случае гибели граждан, в том числе спасателей, в условиях оправданного риска.

"В законопроекте раскрывается понятие "оправданный риск" и не исключается ответственность за действия, а тем более несвоевременность действий спасателей", - пояснили в МЧС. Представитель министерства подчеркнул, что "принятие необоснованных решений ради выполнения поставленных задач любой ценой не считается правомерным".

МЧС предлагает понимать под "оправданным риском" "действия, требующие незамедлительного реагирования спасателя... когда есть основания полагать, что спасение [пострадавших] возможно, и реализуемые с угрозой для жизни <...> или приведшие к гибели пострадавших и (или) самого спасателя".

В МЧС разъяснили, что зачастую действия спасателей при ликвидации аварии выходят за рамки общих требований трудового законодательства по обеспечению безопасных условий труда. "Специальная подготовка, оснащение спасателей и реализация особых мер безопасности не позволяют полностью исключить риск их травмирования и гибели", - добавили в МЧС. В частности, неизбежность риска обусловлена высокой степенью неопределенности обстановки в зоне аварии и безальтернативностью мер по оказанию помощи пострадавшим.

В качестве примера в МЧС привели аварии в шахтах, при которых в условиях выхода из строя большинства штатных систем жизнеобеспечения, безопасности и мониторинга руководители спасательных операций не располагают объективной и достоверной информацией для оценки состояния горных выработок и прогнозирования возможных повторных взрывов.

По данным МЧС, за последние 10 лет в ходе проведенных 377 спасательных операций было спасено более 26 тыс. шахтеров, при этом, к сожалению, 23 спасателя погибли.

"Законодательное закрепление трактовки понятия "оправданный риск" позволит спасателям выполнять свои обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности", - отметили в МЧС. Также законопроект позволяет исключить правовую неопределенность применения понятия "оправданный риск", а также решать вопросы обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ.

Законопроект после общественного обсуждения будет направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и субъекты РФ.

В новость были внесены изменения (23:56 мск) - меняется заголовок, лид, содержит комментарий МЧС.