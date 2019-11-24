Выездная служба паллиативной помощи появится в Дагестане в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Первую выездную службу, которая будет оказывать помощь паллиативным пациентам на дому, организуют в Дагестане в 2020 году, сообщил ТАСС исполнительный директор фонда "Инсан" Мухаммадрасул Ахмедов.

"В нашем регионе такая специфика, что у нас паллиативных больных часто забирают домой. И нам нужны выездные амбулаторные службы. На сегодняшний день выездной помощи вообще нет в республике. Но в 2020 году планируем запустить", - рассказал Ахмедов.

Он уточнил, что первая выездная паллиативная служба будет открыта при махачкалинской городской больнице №3. "Для начала будет несколько машин. Потом служба будет расширяться, работать в разных районах республики", - добавил собеседник агентства.

Ранее идеолог проекта Общероссийского народного фронта "Регион заботы" Нюта Федермессер сообщила ТАСС, что команда проекта разработала программу развития паллиативной помощи для Дагестана, которая учитывает особенности кавказского региона. Сейчас документ находится на подписании у главы республики.

Проект ОНФ по созданию системы паллиативной помощи "Регион заботы" запущен в работу в 2019 году. В пилотном режиме он реализуется в 25 субъектах РФ, Севастополь будет 26-м. Итогом работы должно стать создать эталон региональной программы развития паллиативной помощи, а также индивидуальные программы для каждого пилотного региона. Также в рамках проекта планируется обучение персонала, учреждение премии для врачей, фельдшеров и медсестер, а также для организаций, которые занимаются оказанием паллиативной помощи.