Возгорание камыша под Анапой ликвидировано

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Крупный природный пожар в плавневой зоне под Анапой (Краснодарский край) ликвидирован, его общая площадь составила 24 га, сообщили журналистам в воскресенье в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Природный пожар в плавневой зоне города Анапы ликвидирован. Путь, пройденный огнем, - 24 га", - говорится в сообщении ведомства.

Пожар начался в пятницу, изначально его площадь составляла 600 кв. м.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что эвакуация населения не потребовалась. "Был проведен подворовой обход с целью выявления маломобильных граждан и детей, организовано дежурство медперсонала, обеспечена охрана придомовых территорий полицией и казачеством", - добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, к тушением огня занимались 174 человека, использовалось 60 единиц техники.