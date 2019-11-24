{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Возгорание камыша под Анапой ликвидировано

Общая площадь пожара составила 24 га

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Крупный природный пожар в плавневой зоне под Анапой (Краснодарский край) ликвидирован, его общая площадь составила 24 га, сообщили журналистам в воскресенье в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На эту тему

"Природный пожар в плавневой зоне города Анапы ликвидирован. Путь, пройденный огнем, - 24 га", - говорится в сообщении ведомства.

Пожар начался в пятницу, изначально его площадь составляла 600 кв. м.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что эвакуация населения не потребовалась. "Был проведен подворовой обход с целью выявления маломобильных граждан и детей, организовано дежурство медперсонала, обеспечена охрана придомовых территорий полицией и казачеством", - добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, к тушением огня занимались 174 человека, использовалось 60 единиц техники.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Исследование: жители Москвы и Петербурга чаще других совершают спонтанные покупки
Согласно результатам исследования Райффайзенбанка, бюджет на месяц планируют около 39% россиян, а 50% планируют только крупные покупки и платежи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС