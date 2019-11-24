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В Железноводске в 2020 году внедрят проект по управлению туристическими сервисами

В рамках проекта в городе запустят комплекс "Умный пешеходный переход", который поможет повысить безопасность на дорогах

ПЯТИГОРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Проект "Умное Ставрополье" внедрят в Железноводске в 2020 году, чтобы управлять туристическими сервисами. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба городской администрации.

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"Ставропольский курорт станет "пилотным" городом региона, где внедрят цифровую платформу управления ресурсами с городскими и туристическими сервисами. Платформа позволит синхронизировать туристические сервисы с ситуационным центром главы курорта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках проекта в городе оптимизируют движение общественного транспорта.

"Повысится безопасность на дорогах за счет запуска комплекса "Умный пешеходный переход", который будет распознавать движение в темное время суток", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева

Внедрение системы "Умный город" в Железноводске начнется в 2020 году.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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