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Министр культуры Украины: каноническая УПЦ не нарушает правила пользования лаврами

Владимир Бородянский заявил, что власти будут мониторить ситуацию, чтобы договорные обязательства соблюдались

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не нарушает правила пользования Киево-Печерской и Почаевской лаврами. Об этом заявил в интервью украинскому изданию "Новое время" министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

"На сегодняшний день у меня нет фактов нарушения закона УПЦ МП в Печерской лавре и в Почаеве. Печерская лавра, как мы знаем, это и заповедник, и церковь. Есть правила использования лавры, которые должны быть закреплены в договоре между государством и церковью", - сказал министр.

Бородянский подчеркнул, что задачей государства является следить за тем, чтобы договорные обязательства соблюдались, и что оно будет это делать. "Мы этим будем заниматься. Будем мониторить ситуацию. Печерская лавра является частью наследия ЮНЕСКО. Есть правила, в том числе и международные, которые говорят, как эти объекты должны быть использованы", - отметил чиновник. Он также подчеркнул, что закон предписывает государству "не вмешиваться в дела церкви", поэтому Украина как страна будет "равноудалена от всех церквей".

В начале января 2019 года в украинских СМИ появилась информация о том, что музеям Киево-Печерской Лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника дано указание готовить иски в суды о прекращении аренды помещений представителями канонической УПЦ.

Киево-Печерская лавра - один из первых по времени основания монастырей в Древнерусском государстве: основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием. Князь Святослав подарил монастырю плато над пещерами, где позже были построены каменные храмы, украшенные живописью, кельи, крепостные башни и другие строения. В ближних и дальних пещерах лавры покоятся нетленные мощи божьих угодников, есть там и захоронения мирян, в частности могила Петра Столыпина. В настоящее время нижняя лавра находится в ведении канонической Украинской православной церкви, а верхняя лавра - в ведении Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Свято-Успенская Почаевская лавра - православный монастырь в Почаеве Тернопольской области, крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине и второй в стране после Киево-Печерской лавры. Согласно преданию, монастырь основали монахи Киево-Печерской лавры, которые бежали от нашествия татар в 1240 году, первое летописное упоминание датируется 1527 годом. С 1997 года лавра находится в юрисдикции митрополита Украинской православной церкви. Кабинет министров Украины передал комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры, которые принадлежали Украинской православной церкви, в состав Кременец-Почаевского заповедника. В УПЦ выражали недоумение таким решением, назвав это "угрозами для существования монастыря".

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