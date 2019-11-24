В Британии предъявлены обвинения третьему подозреваемому по делу о гибели 39 мигрантов

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Британская прокуратура предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу о гибели 39 вьетнамских мигрантов, тела которых в октябре были найдены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье полицейским управлением графства.

Как указано в документе, 23-летний житель Северной Ирландии Кристофер Кеннеди обвиняется "во вступлении в сговор с целью транспортировки людей через границу для их последующей эксплуатации", а также нарушении иммиграционного законодательства Соединенного Королевства. Кеннеди, который был задержан полицией округа Темз-Вэлли в пятницу, в понедельник предстанет перед судом.

В настоящий момент под стражей находятся еще два человека, обвиняемых в причастности к гибели мигрантов, еще несколько объявлены в розыск. В конце октября полицией Ирландии в Дублине был задержан 22-летний британец Эймонн Харрисон, доставивший прицеп в бельгийский порт Зебрюгге, откуда он отправился на пароме в Великобританию. Идет процедура экстрадиции мужчины в Соединенное Королевство.

Еще 23 октября в Эссексе задержали и водителя грузовика - 25-летнего жителя Северной Ирландии Мориса Робинсона. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве 39 человек, вступлении в сговор с целью торговли людьми, пособничестве нелегальной иммиграции, а также отмывании денег.

В качестве предварительной причины смерти 39 человек, среди которых были трое несовершеннолетних, СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, была минус 25 градусов по Цельсию.