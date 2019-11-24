На острове Хайнань насчитали 6 тыс. семейных кланов с состоянием более $1 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. Шанхайский журнал "Хужунь" опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых людей КНР и назвал количество наиболее состоятельных семей в южнокитайской провинции Хайнань. По данным издания, на острове насчитывается 180 домашних хозяйств, капитал которых превышает $30 млн.

Как пишет журнал, на Хайнане проживают 270 семей с активами не менее 100 млн юаней (примерно $14,2 млн), свыше 6,1 тыс. семейных кланов с состоянием в 10 млн юаней (около $1,4 млн). Кроме того, в провинции насчитывается более 12,2 тыс. богатых домохозяйств, обладающих капиталом в 6 млн юаней (порядка $857 тыс.) каждое.

Согласно подсчетам экспертов "Хужунь", на курортную провинцию, где проживают 9 млн человек (0,6% населения КНР), приходится около 0,3% состоятельных семей Китая.

В целом же, как свидетельствует статистика, примерно 65% всех богатых и зажиточных домашних хозяйств в КНР зарабатывают деньги благодаря собственным компаниям. Около 20% - семьи руководителей, менеджеров крупнейших объединений и транснациональных корпораций, 10% - родственники ключевых фигур в сфере недвижимости. Остальные 5% домашних хозяйств разбогатели от операций на фондовым рынке. Они владеют ключевыми пакетами акций и ценными бумагами ряда предприятий.