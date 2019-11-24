{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На острове Хайнань насчитали 6 тыс. семейных кланов с состоянием более $1 млн

Согласно подсчетам экспертов журнала "Хужунь", на курортную провинцию приходится около 0,3% состоятельных семей Китая

ХАЙКОУ /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. Шанхайский журнал "Хужунь" опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых людей КНР и назвал количество наиболее состоятельных семей в южнокитайской провинции Хайнань. По данным издания, на острове насчитывается 180 домашних хозяйств, капитал которых превышает $30 млн.

Как пишет журнал, на Хайнане проживают 270 семей с активами не менее 100 млн юаней (примерно $14,2 млн), свыше 6,1 тыс. семейных кланов с состоянием в 10 млн юаней (около $1,4 млн). Кроме того, в провинции насчитывается более 12,2 тыс. богатых домохозяйств, обладающих капиталом в 6 млн юаней (порядка $857 тыс.) каждое.

Согласно подсчетам экспертов "Хужунь", на курортную провинцию, где проживают 9 млн человек (0,6% населения КНР), приходится около 0,3% состоятельных семей Китая.

В целом же, как свидетельствует статистика, примерно 65% всех богатых и зажиточных домашних хозяйств в КНР зарабатывают деньги благодаря собственным компаниям. Около 20% - семьи руководителей, менеджеров крупнейших объединений и транснациональных корпораций, 10% - родственники ключевых фигур в сфере недвижимости. Остальные 5% домашних хозяйств разбогатели от операций на фондовым рынке. Они владеют ключевыми пакетами акций и ценными бумагами ряда предприятий.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
В Железноводске в 2020 году внедрят проект по управлению туристическими сервисами
В рамках проекта в городе запустят комплекс "Умный пешеходный переход", который поможет повысить безопасность на дорогах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС