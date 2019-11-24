В Саратовской области достраивают школу, которую начали возводить в 2003 году

САРАТОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Возведение школы, которую начали строить в 2003 году в селе Тепловка Саратовской области, завершат к 2021 году, об этом сообщил в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе поездки в регион.

"Объемы работ здесь достаточно большие. Школа возводится практически заново, строится детский садик, запланирована организация спортивного ядра. Крайний срок сдачи объекта - 2021 год", - сказал Володин.

Он уточнил, что школа будет рассчитана на 220 учащихся. В новом здании также появится детский сад на 50 мест. В целом на достройку необходимо 236 млн рублей.

По данным правительства региона, возведение школы в Тепловке началось в 2003 году, но так и не было закончено. Теперь же объект решено завершить, так как действующее здание школы в поселке устарело, и учебных помещений недостаточно.

Володин является уроженцем Саратовской области и был избран депутатом Госдумы от региональной группы, в которую входила Саратовская область.