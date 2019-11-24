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Спасатели устранили последствия ливней в самом пострадавшем районе Новгородской области

В течение трех недель спасатели аэромобильной группировки перевозили людей в подтопленных населенных пунктах на лодках, доставляли лекарства и дрова, сушили дома и подвалы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС России по Новгородской области спустя три недели завершили ликвидацию последствий подтоплений из-за затяжных ливней и разлива рек в одном из самых пострадавших районов Новгородской области - Демянском. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ведомства.

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На территории Новгородской области вечером 27 октября зафиксировали ураганный ветер с порывами до 27 м/с, а 2-4 ноября выпала месячная норма осадков, которая привела к подтоплениям поселений 13 районов. Демянский район оказался одним из самых пострадавших от дождевого паводка, 5 ноября муниципалитет одним из первых ввел режим ЧС: были подтоплены семь населенных пунктов, вода повредила десятки построек, пять участков дорог, к шести поселениям с населением около 30 человек отсутствовал проезд, а по некоторым затопленным улицам люди передвигались на лодках сотрудников МЧС. 6 ноября режим ЧС ввели на территории всей области.

"Спасатели аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Новгородской области закончили крупные работы по ликвидации последствий паводка в Демянском районе. Они продолжались почти три недели: наши сотрудники перевозили людей на лодках, доставляли лекарства и дрова, сушили дома и подвалы", - сказал собеседник агентства, добавив, что завершена эта работа и в Крестецком районе, который также серьезно пострадал в результате ливней. Там приводить в порядок территорию помогали работники Невского спасательного центра МЧС.

По данным ведомства, подтопленными на утро воскресенья остаются территории в шести районах Новгородской области. В пятницу социальные службы направили туда гуманитарную помощь, собранную жителями Великого Новгорода. Это теплые вещи, подушки и одеяла, продукты питания - у большинства людей, чьи дома и подвалы затопило, полностью уничтожены запасы овощей на зиму.

18 ноября губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил начать первые выплаты в рамках режима ЧС пострадавшим от подтоплений на следующей неделе. Кроме того, жители, чьи дома серьезно пострадали от воды, могут получить дополнительную финансовую помощь - единовременную выплату до 11 тыс. рублей - в рамках областного закона в связи со сложной жизненной ситуацией.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
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