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Экс-сотрудник Би-би-си обвинил руководство в замалчивании связей британских политиков с РФ

По данным газеты The Times, Джон Суини обратился с жалобой к Ofcom. Журналист утверждает, что бывшее начальство отказалось ставить в эфир несколько сюжетов, над которыми работал он сам и его коллеги
Описание
© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Бывший сотрудник Би-би-си Джон Суини обвинил руководство вещательной корпорации в том, что оно отказывается публиковать материалы журналистских расследований, посвященных связям британских политиков с Россией и Украиной. Как сообщила в воскресенье газета The Times, британский медиарегулятор Ofcom получил от него жалобу на Би-би-си.

Как утверждает журналист, бывшее начальство отказалось ставить в эфир несколько сюжетов, над которыми работал он сам и его коллеги. The Times пишет, что это были расследования, касавшиеся связей бывшего министра культуры Великобритании Джона Уиттингдейла с украинским миллиардером Дмитрием Фирташом, деловых интересов, которые имелись в России у члена Палаты лордов Питера Мандельсона, а также деятельности главного спонсора агиткампании в поддержку Brexit Аррона Бэнкса, обвинявшегося в получении денег от РФ. Кроме того, упоминается анонсированный Би-би-си, но так и не вышедший в эфир выпуск специализирующейся на журналистских расследованиях программы Panorama, посвященный российскому предпринимателю Роману Абрамовичу.

"Из-за угроз со стороны крайне правых, российского государства и их марионеток руководство Би-би-си во главе с генеральным директором корпорации Тони Холлом теперь так боится любых рисков, что журналистские расследования оказываются под угрозой, а должный уровень беспристрастности не поддерживается", - утверждается в жалобе Суини. Представители Би-би-си с этими обвинениями не согласны и отмечают, что работа над некоторыми из упомянутых сюжетов по-прежнему ведется.

Сам репортер, проработавший на Би-би-си 17 лет и подготовивший сюжеты для многих выпусков Panorama, ушел из корпорации в октябре. Причиной стал скандал, в котором Суини оказался замешан, когда собирал материал для сюжета о британском ультраправом активисте и основателе радикальной группировки "Лига английской обороны" Томми Робинсоне. Он допустил несколько неосторожных высказываний во время беседы с помощницей Робинсона, которая тайно снимала их разговор. После того как в сеть попала видеозапись, на кадрах которой запечатлен Суини, хвастающийся тем, что потратил на алкоголь значительную сумму из средств, полученных им от Би-би-си на рабочие расходы, корпорация начала в его отношении дисциплинарное расследование.

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияАбрамович, Роман Аркадьевич
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