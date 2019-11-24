Китайский Хайкоу признали образцовым городом, содействующим развитию парусного спорта

ХАЙКОУ /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. Административный центр китайской южной провинции Хайнань - Хайкоу, а также город Циндао в восточной провинции Шаньдун признаны образцовыми в деле развития парусного спорта в Китае. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на Ассоциацию парусного спорта КНР.

По ее оценкам, Хайкоу стабильно улучшает свой имидж центра парусного спорта. На постоянной основе там проводится всекитайский тематический форум, в прошлом году в городе был открыт Национальный учебный центр этого вида спорта. "Хайкоу давно стал площадкой для демонстрации того, как обеспечить развитие парусного спорта по всей стране", - сказал генеральный секретарь Ассоциации парусного спорта КНР Лю Вэйдун, слова которого приводит газета.

В свою очередь президент Международной федерации парусного спорта (World Sailing) Ким Андерсон отметил, что "другие китайские города могут учиться на опыте Циндао и Хайкоу". "Соревнования успешно проводятся в этих двух городах, - сказал Ким Андерсон. - Их опыт может побудить миллионы людей в Китае присоединиться к парусному спорту".

Яхтенный туризм

Ранее в этом году правительство Хайнаня представило план развития яхтенного туризма в создающейся на острове пилотной зоне свободной торговли. Согласно планам властей, между Хайнанем, а также специальными административными районами Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао) будет установлен режим свободного прохода яхт. Для этого власти разработают новые подходы к управлению индустрией яхтенного бизнеса. В частности, предусматривается упрощение процедуры посещений Хайнаня парусниками из Сянгана и Аомэня, а также взаимное признание сертификационных документов на яхты.

Принятый правительством план действий на этом направлении должен превратить Хайнань в международный центр туризма, а также улучшить сервис в данной индустрии с целью построения на острове.