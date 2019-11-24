В Рабате проходит выставка фотографий и документов, посвященная Примакову

РАБАТ, 24 ноября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. В Рабате проходит выставка фотографий и документов, посвященная 90-летию со дня рождения российского ученого, дипломата и государственного деятеля Евгения Примакова, который, в частности, занимал посты председателя правительства и главы МИД РФ.

Экспозиция, организованная в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Рабате, включает в себя десятки фотоснимков разных времен, а также документы из Архива внешней политики РФ.

На фотографиях можно увидеть Примакова, принимающего иностранных высокопоставленных гостей в качестве председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, министра иностранных дел России, председателя правительства РФ, президента Торгово-промышленной палаты РФ. Благодаря сохранившемуся архиву снимков хорошо заметно то большое значение, которое он придавал контактам с руководителями стран арабо-мусульманского мира, включая аравийских монархов.

Кроме того, гости выставки могут ознакомиться с текстами официальных документов, в частности, речами Примакова на крупных международных встречах и форумах (например, Совете Россия - НАТО в Брюсселе в 1997 году), его докладными записками президенту РФ, многочисленными письмами в адрес глав внешнеполитических ведомств зарубежных стран.

До РЦНК выставка фотографий и документов, посвященных Евгению Примакову, прошла в российском посольстве в Рабате.

Не забыли о 90-летии со дня рождения Примакова и в экспертном сообществе Марокко, где газета Al Bayan опубликовала большой материал, в котором подчеркивается важная роль экс-главы МИД и бывшего председателя правительства РФ в налаживании сотрудничества с арабским миром.

О Примакове

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. Детство и юность он провел в Тбилиси, в 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности "страновед по арабским странам", в 1956-м - аспирантуру экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал в журналистике и научной сфере, в 1979 году стал академиком АН СССР, а со второй половины 1980-х годов начал политическую карьеру, став одним из деятелей горбачевской перестройки.

С декабря 1991 по январь 1996 года Примаков занимал пост директора Службы внешней разведки России, в 1996-1998 годах - пост министра иностранных дел, с сентября 1998 года по май 1999 года возглавлял правительство страны. После этого Примаков был избран депутатом Госдумы, а с декабря 2001 по февраль 2011 года возглавлял Торгово-промышленную палату РФ. При этом он продолжал выполнять и внешнеполитические поручения руководства страны.

Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.