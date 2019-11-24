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Под Саратовом установят памятник Герою Советского Союза Виктору Талалихину

В селе Тепловка также восстановят дом-музей, посвященный легендарному летчику

САРАТОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Мемориальный комплекс, посвященный Герою Советского Союза Виктору Талалихину, создадут на его малой родине в селе Тепловка Вольского района Саратовской области. Об этом сообщил в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в регион.

"Планируется создать мемориальный комплекс, установить памятник Виктору Талалихину, а также гранитные плиты с именами жителей села, погибших в годы Великой Отечественной войны и восстановить дом-музей героя, который находится рядом. Все, что нужно сделать в части обустройства мемориала, мы сделаем", - сказал Володин.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, ранее в Тепловке был установлен памятник знаменитому земляку, но со временем он разрушился.

Виктор Талалихин родился в Тепловке в 1918 году, в начале Великой Отечественной войны совершил один из первых в истории мировой авиации ночных таранов. Защищая небо над Москвой, Талалихин направил свою машину на вражеский бомбардировщик. За этот подвиг 8 августа 1941 года он получил звание Героя Советского Союза. Виктор Талалихин погиб в воздушном бою около Подольска 27 октября 1941 года.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСаратовская область
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