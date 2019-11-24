РУДН и Университет Буэнос-Айреса создадут совместные учебные программы

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Российский университет дружбы народов (РУДН) и Университет Буэнос-Айреса подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает создание совместных образовательных программ. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС директор департамента РУДН по работе с выпускниками Анастасия Гурова.

"У нас были соглашения только между факультетами, а сейчас мы подписали общее соглашение между университетами. Это большой прорыв, потому что теперь мы можем на основании этого соглашения делать двойные программы", - сказала она.

По словам Гуровой, совместные программы будут осуществляться на испанском и английском языках. "Я думаю, на следующий год уже начнут приезжать первые студенты из Буэнос-Айреса", - сказала она. Гурова отметила, что первые программы должны появиться в рамках экономического и аграрно-технологического факультетов РУДН.

Университет также планирует помогать в организации работы Русского центра, который был открыт на базе Университета Буэнос-Айреса в прошлом году. Кроме того, РУДН направит в Буэнос-Айрес своего сотрудника для проведения курсов повышения квалификации для преподавателей русского языка, а также специалистов, которые прочитают цикл лекций о российской истории.

Как сказала корреспонденту ТАСС директор Русского центра Сильвана Ярмолюк, в Университете Буэнос-Айреса заинтересованы в расширении преподавания русского языка. "Аргентинцы хотели бы создать кафедру русского языка", - отметила она. По ее словам, в марте-апреле в Аргентину снова прибудет делегация из РУДН, стороны планируют обсудить конкретные детали сотрудничества.