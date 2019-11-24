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В Курске восстановили теплоснабжение домов и соцобъектов после повторной аварии на сетях

Причиной аварии стало регулярное подтопление трубопровода канализационными стоками, из-за чего на нем образовалась ржавчина

ТАСС, 24 ноября. Аварийные бригады устранили прорыв теплосети, из-за которого утром в воскресенье 18 жилых домов с населением более 3,6 тыс. человек, одна школа, три детских сада и поликлиника остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Квадра" - "Курская генерация".

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"Наши специалисты возобновили подачу тепла и горячей воды. В настоящее время энергетики восстанавливают оптимальные режимы работы тепловых сетей в жилом районе. Непосредственное подключение домов и соцобъектов осуществляют управляющие компании и жилищно-эксплуатационные организации", - говорится в сообщении.

Для восстановления теплоснабжения, по данным пресс-службы, потребовалось заменить около 30 м трубопровода. "К повреждению привела внешняя коррозия - теплосеть регулярно подтапливалась канализационными стоками", - приводит пресс-служба слова управляющего директора Курского филиала ПАО "Квадра" Александра Воронина.

Это отключение горячей воды и теплоснабжения стало третьим в течение недели. В ночь на 22 ноября квартиры около 16 тыс. жителей, девять социально значимых объектов, в том числе школы, детсады, поликлиники остались без горячей воды и тепла из-за срочного ремонта ветхого участка магистрали. Энергетики возобновили подачу воды и теплоснабжения в пятницу около 09:00 мск. В этот же день произошла еще одна авария на тепломагистрали, в зоне отключения находились около 20 тыс. человек, ее устранили через сутки.

Теги
РоссияКурская область
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