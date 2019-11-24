Губернатор Пермского края вручил семье с 14 детьми знак "Родительская слава"

"В День матери вручили президентскую награду "Родительская слава" семье Бондаренко из Пермского района. У Евгения Николаевича и Надежды Васильевны большая семья - 14 детей и девять внуков", - написал глава Пермского края в своем аккаунте в Instagram.

ПЕРМЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Максим Решетников в воскресенье вручил многодетной семье Евгения и Надежды Бондаренко, у которых 14 детей и девять внуков, президентскую награду - медаль ордена "Родительская слава".

Евгений и Надежда Бондаренко вместе с 16 лет, в браке уже 34 года, вырастили 11 детей, из них шесть приемных, сейчас супруги воспитывают еще троих приемных ребят. Евгений Николаевич работает водителем вездехода на нефтеперекачивающей станции, Надежда Васильевна долгое время была воспитателем.

"[Эта награда] для нас стала сюрпризом. Я сама из большой семьи, нас 11 человек, всегда мечтала о большом доме, большой семье. Я для детей и мама, и друг. Все выходные, праздники мы всегда все вместе", - рассказала журналистам Надежда Васильевна.

О награде

Медаль ордена "Родительская слава" учреждена указом президента РФ от 7 сентября 2010 года. Награда вручается многодетным родителям и усыновителям, чьи семьи ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей. Медалью "Родительская слава" награждаются семьи, где родители или усыновители воспитывают четырех и более детей.