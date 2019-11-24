Елисейские Поля украсили новогодней иллюминацией

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Традиционная церемония зажжения рождественской и новогодней иллюминации прошла вечером в воскресенье на парижских Елисейских Полях с участием мэра города Анн Идальго. Об этом сообщил телеканал BFM .

Право нажать вместе с мэром кнопку на пульте, впервые установленном не на тротуаре, а посредине Полей, получила в этом году актриса Людвин Санье. Она известна по фильмам "Приключения Реми" (Rmi sans famille), "Сопротивление воздуха" (La rsistance de l'air), "Клуб "Грусть" (Tristesse Club). Сыграла она и в знаменитом телесериале "Молодой Папа" (The Young Pope).

Праздничную иллюминацию можно будет увидеть на Елисейских Полях до 8 января включительно, каждый день с 17:00 до 02:00. В рождественскую ночь на 25 декабря и новогоднюю ночь на 1 января иллюминация будет гореть до самого утра.

Как и в прошлом году, и в отличие от многих других лет, для гирлянд выбран интенсивно красный цвет. Им горят 700 тыс. миниатюрных светодиодных лампочек, украшающих 400 платанов Елисейских Полей. Стоимость оборудования, его установки и оплата электроэнергии составят €1 млн. При этом лишь 20% от этой суммы выплатит парижская мэрия, а остальные 80% - Комитет Елисейских Полей, объединение владельцев домов и магазинов главного проспекта Парижа. В ознаменование торжеств Поля в это воскресенье были сделаны полностью пешеходными с 14:00 до 21:30 (с 16:00 до 23:30 мск).

Одновременно на популярном у туристов авеню прошел и другой праздник: 120 лет своего существования отпраздновал знаменитый ресторан Fouquet's. Его владельцы решили в честь юбилея организовать конкурс кондитеров по изготовлению торта "Наполеон", который по-французски носит другое название - Mille-feuille ("Тысячислойник"). Это один из деликатесов, которым славится этот престижный ресторан, его посещают даже французские президенты. По завершении конкурса публике в этот день было роздано около 4 тыс. порций торта.