Неделя торгов предметами русского искусства открывается в Великобритании

ЛОНДОН, 25 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко/. Традиционная осенняя неделя торгов предметами русского искусства начинается в понедельник в британской столице на фоне растущего интереса со стороны коллекционеров, который отмечают эксперты.

"Русская неделя" традиционно проходит в Лондоне два раза в год - в мае-июне и ноябре-декабре. Торги картинами и предметами декоративно-прикладного искусства организуют аукционные дома Christie's, Sotheby's, MacDougall's и Bonhams, а выручка от них достигает нескольких десятков миллионов долларов. Общая выручка "русской недели", прошедшей в июне 2019 года, превысила $45 млн, а сами торги стали самыми успешными за много лет.

"После 2014 года, введения санкций и экономических сложностей, с которыми столкнулась Россия, рынок немного замедлился, но за последние два года интерес вновь значительно вырос, - сказал в разговоре с корреспондентом ТАСС глава департамента русской живописи Sotheby's Рето Барметтлер. - В прошлом году одних лишь российских картин мы продали на £20 млн ($26 млн), в июне мы провели отличные торги с результатом более £10 млн ($12,9 млн). Люди все еще хотят покупать качественные вещи, так что думаю, что эта неделя будет интересной, а торги - восхитительными".

Хороших результатов ожидают и в аукционном доме Christie's. "Мы как всегда позитивно настроены, и наш июньский аукцион показал, что спрос на выдающиеся произведения искусства на рынке есть", - сообщила в разговоре с корреспондентом ТАСС специалист по русской живописи Christie's Александра Бабенко. Она напомнила, что в июне "Натюрморт с сиренью" кисти Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) был продан на торгах за £9,3 млн ($11,7 млн) при оценочной стоимости £1-1,5 млн ($1,3-1,9 млн). Это стало не только рекордной суммой, заплаченной за картину этого художника, но и самым высоким результатом для произведения, реализованного в рамках недели "русских торгов" с 2014 года.

"Мы видим больший интерес и оживление в наших выставочных залах, и общее впечатление таково, что запрос со стороны клиентов есть", - добавила Бабенко.

Супрематизм от Sotheby's

Топ-лотом предстоящего 26 ноября аукциона Sotheby's станет "Сферический супрематизм" - картина одного из мастеров русского авангарда Ивана Клюна (1873-1943), который был близким другом Казимира Малевича (1879-1935). Оценочная стоимость произведения составляет £2,5-3,5 млн ($3,2-4,5 млн). Ранее картина находилась в собрании известного коллекционера работ русских авангардистов - родившегося и много десятилетий прожившего в СССР грека Георгия Костаки. В 60-х годах он приобрел целый ряд произведений художника у его дочери Серафимы.

"Сферический супрематизм" - одна из немногих картин, которые ему удалось вывезти из СССР в 1977 году, на ее оборотной стороне проставлен штемпель об экспорте из Советского Союза. "Работы Клюна - очень редкая вещь, потому что работы этого художника не часто появляются на рынке, а ее провенанс безупречен", - заявил ТАСС Барметтлер.

Среди лотов Sotheby's будет также работа пейзажиста Константина Юона (1875-1958) "Древний град Углич", созданная в 1913 году. Ее оценочная стоимость составляет £600-800 тыс. ($0,77-1 млн). Полотно мариниста Алексея Боголюбова (1824-1896) "Венеция в сумерках" (1873) может быть продано за £400-600 тыс. ($510-770 тыс.).

Sotheby's также представит вниманию коллекционеров русские иконы и изделия ювелиров фирмы Карла Фаберже.

Шедевр на торгах Christie's

Картина Николая Фешина (1881-1955) под названием "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо" станет топ-лотом Christie's 25 ноября. Стоимость портрета, который предлагает на аукцион семья художника из своего собрания, оценена в £2-3 млн ($2,6-3,8 млн).

Как отметили в аукционном доме, эта работа является кульминацией казанского периода творчества Фешина, "квинтэссенцией его таланта и техники". Созданная в 1917 году работа предлагается на продажу впервые с момента создания.

Топ-лотом аукциона Christie's "Россия: выдающиеся книги и манускрипты", который пройдет 27 ноября, будет прижизненное издание романа Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин". Полный комплект "Евгения Онегина" в зеленом марокеновом переплете, выпущенный типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга, оценивается в £100-150 тыс. ($130-195 тыс.).

Также вниманию коллекционеров будет представлено первое издание сборника стихов Осипа Мандельштама "Камень", выпущенное в петербургском издательстве "Акмэ" в 1913 году на средства автора. Его оценка составляет £70-100 тыс. ($90-130 тыс.). "Данный экземпляр находился в собственности Мандельштама на протяжении 23 лет, после чего с дарственной надписью был в июле 1936 года вручен поэту и критику Сергею Рудакову, который полтора года прожил с Мандельштамом и его женой во время их воронежской ссылки", - отметили в Christie's.

Сюрпризы от MacDougall's и Bonhams

Большой интерес ценителей русского искусства 27 ноября должны также привлечь торги MacDougall's, на которые будут выставлены работы Бориса Кустодиева (1878-1927), Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) и яркой представительницы русского авангарда Натальи Гончаровой (1881-1962).

Оценочная стоимость полотна Кустодиева "Осень. Проводы студента", созданного в 1923 году, составляет £1,5-2 млн ($1,9-2,6 млн). Ранее картина находилась в коллекции советского физика, лауреата Нобелевской премии Петра Капицы (1894-1984), который много лет поддерживал дружбу с художником.

"Капица очень ценил эту картину и предоставлял ее устроителям многих выставок работ художника. Наполненная нежной ностальгией работа показывает изящно идеализированную картину провинциальной жизни в России, изображая мир, совершенно оторванный от политических потрясений 20-х годов", - говорится в комментарии экспертов аукционного дома.

Написанная в 1921 году в Самарканде картина Петрова-Водкина "Купающиеся мальчики" (1921), как ожидается, будет продана за £0,5-1 млн ($0,65-1,3 млн). Устроители аукциона рассчитывают, что повышенный интерес коллекционеров привлечет также полотно Гончаровой (1881-1962) L'Espagnole ("Испанка"). Его оценочная стоимость равна £0,8-1,2 млн ($1-1,55 млн).

Топ-лотом торгов Bonhams 27 ноября также станет картина Гончаровой. Оценочная стоимость написанного в 1906 году полотна "Березы" составляет £120-150 тыс. ($150-190 тыс.), картины Николая Фешина "Деревья у воды" - £60-80 тыс. ($77-100 тыс.).