Массовый пикет против насилия в отношении женщин пройдет в центре Москвы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Массовый пикет, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, пройдет в понедельник в Москве. Об этом ТАСС сообщила соавтор будущего закона против семейно-бытового насилия, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

"В Москве в понедельник состоится массовый пикет против домашнего насилия и в поддержку будущего закона о профилактике семейно-бытового насилия. Акция согласована мэрией и пройдет на площади Яузские ворота с 18:00 до 21:00", - сказала Пушкина.

Заявленная численность участников пикета - до 200 человек. Его организаторами выступили правозащитница Алена Попова и блогер Александра Митрошина, пояснила Пушкина. Изначально пикет планировался у памятника Надежде Крупской на Сретенском бульваре, однако префектура Центрального административного округа Москвы предложила провести его на другой площадке.

В тот же день пройдет социальная акция "Не молчи!", организованная кризисным центром помощи женщинам и детям столичного Департамента труда и социальной защиты населения. "Акция с участием уполномоченного по правам человека в Москве, депутатов Госдумы и Мосгордумы, общественных деятелей, представителей социально-активных организаций Москвы, звезд эстрады пройдет в 16:00 в Национальном театре народной музыки и песни "Золотое кольцо", - добавила Пушкина.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women) отмечается ежегодно 25 ноября с 2000 года. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года (резолюция 54/134) и проводится с целью привлечения внимания общественности к необходимости прекращения насилия в отношении женщин и девочек. Дата выбрана в память о сестрах Патрии, Минерве и Марии Терезы Мирабаль, жестоко убитых 25 ноября 1960 года по приказу диктатора Доминиканской республики Рафаэля Трухильо за членство в партизанской организации "Революционное движение 14 июля".

Законопроект о профилактике бытового насилия в семье в настоящее время проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму. С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко была создана специальная рабочая группа. В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.