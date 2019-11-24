{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Массовый пикет против насилия в отношении женщин пройдет в центре Москвы

Акция согласована мэрией, она состоится на площади Яузские ворота 25 ноября с 18:00 до 21:00

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Массовый пикет, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, пройдет в понедельник в Москве. Об этом ТАСС сообщила соавтор будущего закона против семейно-бытового насилия, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

"В Москве в понедельник состоится массовый пикет против домашнего насилия и в поддержку будущего закона о профилактике семейно-бытового насилия. Акция согласована мэрией и пройдет на площади Яузские ворота с 18:00 до 21:00", - сказала Пушкина.

Заявленная численность участников пикета - до 200 человек. Его организаторами выступили правозащитница Алена Попова и блогер Александра Митрошина, пояснила Пушкина. Изначально пикет планировался у памятника Надежде Крупской на Сретенском бульваре, однако префектура Центрального административного округа Москвы предложила провести его на другой площадке.

В тот же день пройдет социальная акция "Не молчи!", организованная кризисным центром помощи женщинам и детям столичного Департамента труда и социальной защиты населения. "Акция с участием уполномоченного по правам человека в Москве, депутатов Госдумы и Мосгордумы, общественных деятелей, представителей социально-активных организаций Москвы, звезд эстрады пройдет в 16:00 в Национальном театре народной музыки и песни "Золотое кольцо", - добавила Пушкина.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women) отмечается ежегодно 25 ноября с 2000 года. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года (резолюция 54/134) и проводится с целью привлечения внимания общественности к необходимости прекращения насилия в отношении женщин и девочек. Дата выбрана в память о сестрах Патрии, Минерве и Марии Терезы Мирабаль, жестоко убитых 25 ноября 1960 года по приказу диктатора Доминиканской республики Рафаэля Трухильо за членство в партизанской организации "Революционное движение 14 июля".

Законопроект о профилактике бытового насилия в семье в настоящее время проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму. С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко была создана специальная рабочая группа. В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В рамках начинающейся акции "Стоп ВИЧ/СПИД" в Москве и регионах бесплатно сделают тест
Акция пройдет при поддержке Минздрава с 25 ноября по 1 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС