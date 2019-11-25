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Дамбу починят в селе на реке Аргунь в Забайкалье, пострадавшем в 2013 году от паводка

Работы планируется завершить в 2020 году

ЧИТА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края в 2020 году намерены завершить капитальный ремонт дамбы на реке Аргунь в селе Аргунск Нерчинско-Заводского района. На эти цели в проекте бюджета региона предусмотрено 12,2 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

Село Аргунск находится на юго-востоке Забайкалья, в 650 км от Читы и в 54 км к северу от райцентра - села Нерчинский Завод. В расположенном на левом берегу реки Аргунь поселении живут около 500 человек. Летом 2013 года разлившаяся река подтопила часть Аргунска, жителей подтопленных домов эвакуировали.

"Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Аргунь в селе Аргунск, начатый в 2019 году, планируется завершить в 2020 году. Для этого в проекте бюджета предусмотрено 12,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Глава Нерчинско-Заводского района Евгений Первухин уточнил ТАСС, что ремонт дамбы нужен, чтобы защитить село от возможного разлива реки. Он отметил, что сооружение не находится в плачевном состоянии, но ему требуется ремонт. "Капитальный ремонт включает восстановление отдельных частей сооружения. Устраняются повреждения, связанные с изменением его конструкции, а также дефекты, которые вызывают перенапряжение в отдельных частях дамбы", - добавили в региональном Минприроды.

Река Аргунь - правая составляющая Амура, который она образует, сливаясь в Забайкалье с Шилкой. Длина реки - 1,6 тыс. км. По значительной ее части проходит российско-китайская граница.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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