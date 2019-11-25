{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Консорциум журналистов сообщил, что имеет документы о репрессиях в КНР в отношении уйгуров

Более 24,4 тыс. представителей уйгурского национального меньшинства в идентифицированы путем видео- и компьютерной слежки

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Международный консорциум журналистских расследований обнародовал закрытые документы китайских властей, которые, как утверждается, свидетельствуют о массированной компьютеризированной слежке и репрессиях в отношении коренного населения Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Обработка данных видеонаблюдения, контроля за смартфонами и т.д. позволяет задерживать и направлять там в лагеря для перевоспитания значительные массы людей, утверждает в понедельник японское информационное агентство Kyodo, входящее в консорциум.

В частности, согласно одному из документов, в период с 19 по 25 июня 2017 года более 24,4 тыс. представителей уйгурского национального меньшинства в СУАР были идентифицированы путем видео- и компьютерной слежки как "подозрительные лица", склонные к исламскому экстремизму. Почти 15,7 тыс. из них были якобы задержаны силами безопасности и направлены в лагеря для "обучения и профессиональной подготовки". Свыше 700 человек были официально арестованы, говорится в одном из документов.

В документах, как сообщил консорциум, содержатся также инструкции по слежке за проживающими за границей уйгурами, которые могут подозреваться в причастности к терроризму. В случае возвращения в Китай их предполагается немедленно помещать в лагеря для "обучения и профессиональной подготовки".

СУАР находится на северо-западе Китая, там проживает одно из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгуры, большинство которых исповедуют ислам. Согласно официальным данным, в регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным исламистским подпольем. В конце 2018 года китайское правительство подтвердило, что в Синьцзяне функционируют центры образования и профессиональной подготовки, где проходят обучение лица, попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма.

В августе 2018 года представители управления ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы могут противозаконно содержаться до миллиона уйгуров. Пекин такие утверждения категорически отвергает.

Международный консорциум журналистских расследований был создан в 1997 году, базируется в Вашингтоне. В него входят журналисты из 65 стран. Консорциум причастен, в частности, к публикации т. н. "Панамского досье" об офшорных счетах ряда лиц и компаний.

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
Папа Римский Франциск призвал оценить риски использования атомной энергии
Нужно принимать смелые и важные решения в отношении использования альтернативных источников энергии, считает понтифик
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС