Консорциум журналистов сообщил, что имеет документы о репрессиях в КНР в отношении уйгуров

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Международный консорциум журналистских расследований обнародовал закрытые документы китайских властей, которые, как утверждается, свидетельствуют о массированной компьютеризированной слежке и репрессиях в отношении коренного населения Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Обработка данных видеонаблюдения, контроля за смартфонами и т.д. позволяет задерживать и направлять там в лагеря для перевоспитания значительные массы людей, утверждает в понедельник японское информационное агентство Kyodo, входящее в консорциум.

В частности, согласно одному из документов, в период с 19 по 25 июня 2017 года более 24,4 тыс. представителей уйгурского национального меньшинства в СУАР были идентифицированы путем видео- и компьютерной слежки как "подозрительные лица", склонные к исламскому экстремизму. Почти 15,7 тыс. из них были якобы задержаны силами безопасности и направлены в лагеря для "обучения и профессиональной подготовки". Свыше 700 человек были официально арестованы, говорится в одном из документов.

В документах, как сообщил консорциум, содержатся также инструкции по слежке за проживающими за границей уйгурами, которые могут подозреваться в причастности к терроризму. В случае возвращения в Китай их предполагается немедленно помещать в лагеря для "обучения и профессиональной подготовки".

СУАР находится на северо-западе Китая, там проживает одно из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгуры, большинство которых исповедуют ислам. Согласно официальным данным, в регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным исламистским подпольем. В конце 2018 года китайское правительство подтвердило, что в Синьцзяне функционируют центры образования и профессиональной подготовки, где проходят обучение лица, попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма.

В августе 2018 года представители управления ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы могут противозаконно содержаться до миллиона уйгуров. Пекин такие утверждения категорически отвергает.

Международный консорциум журналистских расследований был создан в 1997 году, базируется в Вашингтоне. В него входят журналисты из 65 стран. Консорциум причастен, в частности, к публикации т. н. "Панамского досье" об офшорных счетах ряда лиц и компаний.