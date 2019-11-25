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Эвакуированные из Ирака дети прибыли в Приморье

Их намерена взять под опеку бабушка

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Двое эвакуированных из Ирака детей прилетели в Приморье, где их ждала бабушка, чтобы взять под опеку, сообщила ТАСС в понедельник уполномоченная при губернаторе региона по правам ребенка Ирина Медведева.

Вечером в понедельник, 18 ноября, в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился спецборт МЧС из Ирака, который доставил на родину 32 ребенка в возрасте от года до девяти лет. Всех детей обнаружили в тюрьмах и приютах Багдада. Сразу после прилета их привезли в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава РФ для комплексного обследования. В пресс-службе администрации Приморья ранее сообщили ТАСС, что в регионе детей под опеку возьмет родная бабушка, а соответствующие документы были подготовлены еще летом.

"Дети прилетели <...> С бабушкой встречаемся, сейчас идет оформление нужных документов, вся необходимая помощь и поддержка семье оказывается. Дети перенесли полет нормально, медицинский осмотр в Москве никаких нарушений здоровья не выявил... сейчас акклиматизируются в новых условиях", - сообщила Медведева.

Дети российских граждан оказались в Ираке в результате того, что некоторые россияне воевали в этой стране на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка, в их числе 32, доставленные самолетом МЧС 18 ноября. Посол РФ в Ираке заявил в интервью ТАСС, что операция по возвращению российских детей практически завершена, и в Багдаде их почти не осталось.

Теги
ИракРоссияПриморский край
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