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Дагестанский госуниверситет изучит берег и острова Каспия для сохранения каспийской нерпы

В исследованиях также принимают участие зарубежные специалисты

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Дагестанский государственный университет (ДГУ) начал программу экологического мониторинга прибрежной полосы и островов Каспийского моря, эта работа направлена, в том числе, на сохранение каспийского тюленя - единственного морского млекопитающего на Каспии. Об этом сообщил в интервью ТАСС ректор университета Муртазали Рабаданов.

"Мы запустили программу экологического мониторинга прибрежной полосы и островов Каспийского моря - в том числе для изучения каспийского тюленя, численность которого стремительно сокращается в последние годы. В сотрудничестве с калмыцким и астраханскими вузами полностью обследовали российский берег, остался иранский, азербайджанский и туркменский - анализы взяли, сейчас идет обработка", - рассказал Рабаданов.

По его словам, в исследованиях также принимают участие зарубежные специалисты. "Сформирован международный коллектив, в который вошли в том числе иранские специалисты, а также красноярские ученые-вирусологи, которым также интересна проблема каспийского тюленя", - пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что университет проводит программы экологического мониторинга в ряде районов Дагестана. "Несколько лет назад мы приобрели очень хорошую передвижную лабораторию экологического мониторинга на базе автомобиля "Камаз", которая позволяет на месте провести анализ почвы, воды и воздуха. С ее помощью провели исследования и сделали экологические паспорта ряда муниципалитетов - Дахадаевского и Кизилюртовского районов, а также города Кизилюрта. Планируем продолжать эту работу", - уточнил ректор ДГУ.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы был присвоен статус Endangered (находящийся под угрозой исчезновения). В 2015 году в Дагестане появилась программа по сохранению данного вида.

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