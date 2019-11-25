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В Дагестане планируют создать НОЦ по глобальным проблемам Кавказско-Каспийского региона

Центр необходим для проведения исследований по проблемам экологии, экологической экспертизы работ на каспийском шельфе, строительству глубоководного порта на Каспии

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ), который будет заниматься глобальными проблемами развития кавказских и прикаспийских регионов, планируется создать на базе Дагестанского государственного университета (ДГУ), в настоящее время ведется подготовка документов для создания НОЦ, сообщил в интервью ТАСС ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

"Мы готовим документы для создания "Научно-образовательного центра по глобальным проблемам устойчивого развития Кавказско-Каспийского региона". Проблемы экологии, экологическая экспертиза работ на каспийском шельфе, строительства глубоководного порта на Каспии - все это требует глубоких исследований, поэтому я считаю, что такой центр должен быть создан. И наше преимущество в том, что мы можем заниматься проблематикой не только СКФО, но и прикаспийских регионов", - сказал Рабаданов.

По его словам, проект по созданию центра обсуждался с руководством Дагестана. "Принято решение о создании проектного офиса НОЦ на базе ДГУ", - добавил ректор.

Создание сети из 15 НОЦ мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам в областях, определяющих приоритеты научно-технологического развития. Для этого должны быть созданы привлекательные условия ученым для работы в РФ. В 2019 году должно быть создано пять таких центров - в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7175019

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