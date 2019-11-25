Ученые проведут генетические исследования зубров в Кавказском госзаповеднике

МАЙКОП, 25 ноября. /ТАСС/. Масштабные генетические исследования популяции зубров, обитающей в Кавказском государственном биосферном заповеднике, будут проведены учеными в ближайшие пять лет для доказательства ее соответствия параметрам чистокровности, сообщил ТАСС заместитель директора заповедника по научной работе Николай Ескин.

"Генетические исследования популяции зубров уже проводились один раз - в 2010 и 2011 годах, но при очень маленькой выборке материала, что недостаточно. Масштабные исследования популяции, которые мы при поддержке Министерства природы РФ планируем провести в ближайшие пять лет, помогут нам доказать, что зубры заповедника соответствуют генетическим параметрам чистокровных зубров. Это важно, потому что зубр - краснокнижное животное, а гибрид зубра и бизона - самый заурядный охотничий ресурс", - сказал он.

По словам Ескина, длительность проведения исследований - пять лет - обоснована необходимостью набора определенного количества проб биоматериала для получения статистически достоверных данных. В своей научной работе ученые будут использовать останки животных, умерших естественной смертью.

В конце прошлого столетия из-за варварского истребления зубров на Кавказе осталось около 200 особей. Кавказский заповедник восстановил популяцию, увеличив численность животных за последние два десятилетия до 1150, добавил замдиректора по научной работе.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкессии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.